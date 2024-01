WTA Hua Hin 2024, Yafan Wang supera la giovane Korneeva, Yue Yuan cade al primo turno

SI è chiuso il primo turno del torneo WTA di Hua Hin, in Thailandia, alla seconda edizione valido come 250 nel circuito femminile. Oggi è il momento della parte bassa del tabellone, che non ha visto troppe sorprese.

Buon debutto per la cinese Yafan Wang, numero 2 del seeding: la tennista asiatica riesce ad avere la meglio sulla giovanissima Alina Korneeva, classe 2007, che non sfrutta le tante occasioni avute soprattutto nel secondo set per allungare la contesa. Si arrende invece l’altra cinese Yue Yuan, numero 6 del tabellone principale, che perde il braccio di ferro con Arina Rodionova.

Bene invece la tedesca Tatjana Maria: la numero 4 del tabellone ci mette poco più di un’ora per superare la qualificata Arianne Hartono con il punteggio di 6-3 6-1 e avrà di fronte la statunitense Katie Volynets. Ok anche la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, che però ha bisogno di due tiebreak per battere la giapponese Mai Hontama.

WTA HUA HIN 2024, RISULTATI 30 GENNAIO

T. Maria b. A. Hartono 6-3 6-1

Ar. Rodionova b. Y. Yuan 7-6 4-6 6-3

K. Volynets b. T. Zidansek 6-2 6-2

L. Fruhvirtova b. A. Tikhonova 6-3 6-1

Z. Bai b. C. Paquet 7-6 6-3

L. Zhu b. T. Preston 6-4 7-5

A. K. Schmiedlova b. M. Hontama 7-6 7-6

Y. Putintseva b. T. Naklo 5-7 6-3 6-2

Y. Wang b. A. Korneeva 6-2 6-4

Foto: LaPresse