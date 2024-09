WTA Hua Hin, Laura Siegemund e Tamara Zidansek approdano in semifinale

Calato il sipario sui quarti di finale del torneo WTA di Hua Hin, in Thailandia. Definito il quadro delle tenniste qualificate alle semifinali del torneo sul cemento thailandese. La tedesca Laura Siegemund (n.99 del ranking) si è imposta in due set contro la spagnola Rebeka Masarova (n.119 WTA). Una partita in cui la grande lucidità tattica di Siegemund ha fatto la differenza.

La teutonica giocherà in semifinale contro l’olandese Arianne Hortono (n.180 del ranking), uscita vittoriosa dalla sfida contro la giapponese Mai Hontama (n.130 del mondo) sul punteggio di 4-6 6-2 6-3. Un’affermazione in rimonta per la neerlandese.

Niente da fare, invece, per l’argentina Nadia Podoroska (n.74 del ranking), sconfitta dalla rediviva slovena Tamara Zidansek (n.261 del mondo) sullo score di 4-6 7-6 (3) 7-6 (3). Un successo di grande determinazione per la slovena che giocherà il penultimo atto contro la slovacca Rebecca Sramkova (n.102 del ranking). Quest’ultima l’ha spuntata contro la croata Jana Fett (n.129 WTA) con il punteggio di 4-6 6-4 6-1.