WTA Hua Hin 2024: Rebecca Sramkova ancora in finale contro Laura Siegemund

Sarà una finale ricca di temi, quella del secondo WTA di Hua Hin della stagione (servito a coprire un buco di calendario nel quale non c’era nessun WTA 250 in prima battuta). La giocheranno Rebecca Sramkova (Slovacchia) e Laura Siegemund (Germania), uscite vittoriose da un’altra giornata in cui il meteo, di tanto in tanto, fa i suoi buoni capricci.

Si parte con Sramkova che non concede scampo alla slovena Tamara Zidansek. Il primo set, per la verità, procede abbastanza tranquillamente, senza troppe occasioni per l’una o per l’altra (salvo una palla break per la slovacca sul 2-1), ma il colpo decisivo Sramkova lo piazza con il servizio strappato a 15 nel decimo gioco. Di lì comincia a macinare tanto, tantissimo gioco e la conseguenza è un 5-0 nel secondo parziale, che poi diventa 6-2.

Nella seconda semifinale è lottata solo la prima metà del set d’apertura tra Siegemund e l’olandese Arianne Hartono, che comunque con questo risultato sfiora il best ranking di numero 135 (sarà, salvo diverse questioni, 141a da lunedì). La tedesca, infatti, riesce ad avere spesso in mano la situazione dal 2-2 in poi, e lo stato delle cose dura fino almeno al 4-1 del secondo set. Da lì in avanti corre dei rischi (palla break sul 4-2, 15-30 sul 5-3), ma riesce ad agguantare la finale.

Si tratterà della quinta volta in un ultimo atto WTA per la classe 1988 di Stoccarda, che ne ha vinte due a Bastad nel 2016 e nella sua città nel 2017. Per la slovacca, invece, seconda finale consecutiva dopo quella persa a Monastir la scorsa settimana: sarà in ogni caso best ranking (ad ora 76 e potenziale 61), mentre per Siegemund le proiezioni sono da numero 69 in caso di sconfitta e 47 in caso di vittoria.

WTA 250 HUA HIN 2024: RISULTATI SEMIFINALI

Sramkova (SVK)-Zidansek (SLO) 6-4 6-2

Siegemund (GER)-Hartono (NED) [Q] 6-3 6-3