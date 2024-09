WTA Hua Hin 2024: Rebecca Sramkova batte Laura Siegemund, primo urrà sul circuito maggiore

Per la prima volta in carriera Rebecca Sramkova porta a casa un torneo sul circuito WTA. La slovacca vince il secondo 250 di stagione a Hua Hin, in Thailandia, superando per 6-4 6-4 la tedesca Laura Siegemund e mettendo così fine a una rincorsa molto lunga, in cui ha raccolto meno di quanto indubbie qualità già note da anni potessero far pensare.

Il primo set comincia a forte trazione Siegemund: la classe 1988 di Stoccarda è la prima a trovare il break di vantaggio sul veloce thailandese, e lo fa con tanta buona costruzione dei punti, oltre al suo tratto caratteristico che è la tenuta fisica. Pronta la reazione di Sramkova, grazie al controbreak a zero nel terzo gioco e al successivo continuare del parziale che, alla fine, le porta in dote quattro game. E tanti le bastano, visto il 6-4.

Nel secondo set si parte con un game infinito tenuto dalla tedesca dopo quattro palle break non consecutive concesse, il tutto mentre dalle nuvole parte un vento che non aiuta nessuna delle due. Nel complesso, non accade più nulla di straordinariamente rilevante fino a metà parziale, quando le due si tolgono la battuta a vicenda per tre volte di fila, fatto che porta Sramkova sul 5-4. La slovacca serve bene e stavolta, a differenza della settimana scorsa, può alzare le braccia verso il cielo che, pur appunto nuvoloso, è per lei gioioso.

Sramkova, con questa vittoria, migliora in modo molto netto il proprio best ranking: scala 41 posizioni e diventa numero 61. Per lei la conferma di quanto s’era già visto al Foro Italico di Roma, dove aveva raggiunto il quarto turno partendo dalle qualificazioni. Ora la soddisfazione di un torneo vinto e della conferma di come i progressi siano diventati importanti.