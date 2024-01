WTA Hobart 2024, Emma Navarro piega Elise Mertens in una Finale di quasi 3 ore

Emma Navarro fa suo il titolo del WTA250 di Hobart (Australia). Sul cemento outdorr aussie, la statunitense (n.31 del mondo) l’ha spuntata contro la belga Elise Mertens (n.29 WTA) con il punteggio di 6-1 4-6 7-5. Una partita lottata, durata quasi tre ore di gioco, in cui la grande determinazione di Navarro è stata premiata al cospetto di una Mertens che non è stata in grado di fare la differenza quando più serviva.

Nel primo set si assiste a un soliloquio della statunitense. Salvata una palla break nel terzo game ai vantaggi, Navarro è andata via nello score. Grande pressione da fondo da parte sua e la belga non in grado di difendersi. La palla penetrante della tennista degli States porta tanti punti e due break nel quarto e nel sesto gioco. Sul 6-1 la prima frazione va in archivio.

Nel secondo set entrambe le giocatrici hanno non poche difficoltà nei propri turni in battuta. L’efficienza in risposta è decisamente superiore e così va in scena il più classico valzer del break. In questa continua altalena di emozioni è Mertens ad aggiudicarsi il parziale, cancellando sei palle break nel nono game e strappando il servizio alla rivale nel gioco successivo (6-4).

Nel terzo set la musica è sempre la stessa e lo scambio di “cortesie” non manca nei primi sei game. Nello sprint finale è Navarro a trovare le energie per fare la differenza, sfruttando i punti deboli nelle difese dell’avversaria nell’undicesimo game e chiudendo sul 7-5 nel proprio turno al servizio.

Leggendo le statistiche, si notano percentuali basse con la battuta di entrambe, ma il 55% dei punti vinti dall’americana rispetto al 43% della belga è stato un fattore alla fine della fiera.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...