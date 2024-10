WTA Osaka, Andreescu subito fuori, Bogdan sorprende Kudermetova, bene Mertens

Si sono conclusi oggi i primi turni del WTA 250 di Osaka con alcune sorprese che hanno sconvolto il tabellone del torneo giapponese. Su tutte c’è l’eliminazione di Bianca Andreescu, wild card dell’organizzazione, che non è mai entrata in partita e ha finito col perdere nettamente contro la belga Greet Minnen con il punteggio di 6-3 6-0. Una prestazione davvero negativa per la canadese che rientrava dopo un mese e mezzo dallo US Open e non è apparsa in condizione. Ad attendere Minnen ci sarà Diane Parry: la francese ha rimontato contro Erika Andreeva e vinto con il punteggio di 4-6 7-6(4) 6-1 in oltre due ore e mezza. Fondamentale è stato il secondo set vinto, che ha fatto girare il match.

Buono l’esordio invece da parte di Elise Mertens, la favorita principale del torneo. La belga ha sconfitto la giapponese Hontama con il punteggio di 6-1 6-1 in poco più di un’ora di gioco: match in cui fondamentalmente non c’è stata storia: al secondo turno ci sarà la qualificata australiana Kimberly Birrell che ha spazzato via la veterana cinese Saisai Zheng con un netto 6-2 6-3.

A sorpresa è arrivata anche la vittoria della wild card locale Sarah Saito: la diciottenne ha sconfitto la spagnola Bouzas Maneiro con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e un quarto. Davvero fantastica la nipponica che non ha lasciato per strada neppure una volta il servizio, annullando tutte e tre le palle break concesse. Al secondo turno troverà l’armena Elina Avanesyan che ha sconfitto l’americana Ashlyn Krueger per 7-6(1) 6-3.

Vittoria a fatica per la testa di serie numero 4 Marie Bouzkova che ha sconfitto 7-6(6) 2-6 6-3 la giapponese Uchijima in due ore e tre quarti di partita, riuscendo ad annullare persino un set point nel tiebreak del primo set. La ceca troverà Ana Bogdan che ha allungato il periodo negativo di Veronika Kudermetova, battendola con un doppio 6-2 imperioso.