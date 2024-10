Tabellone WTA Ningbo 2024: Jasmine Paolini prima testa di serie, anche Zheng e Navarro in gara

Torna in scena, un anno dopo il debutto a livello di WTA 250, il torneo di Ningbo, ora promosso a 500. Un evento che, stavolta, interessa particolarmente il pubblico italiano a causa della presenza di Jasmine Paolini, che può mettere ancora match nelle gambe prima delle WTA Finals di Riyadh. Presente anche Sara Errani, ma nelle qualificazioni: le due non giocheranno, per stavolta, il torneo di doppio.

Per la toscana bye al primo turno, poi un lato di tabellone possibile anche se, ai quarti di finale, probabilmente troverà la vincitrice del primo turno Shnaider-Badosa (in particolare la russa difende la finale qui raggiunta un anno fa). Nel lato di semifinale c’è l’americana Emma Navarro, che però è decisamente in crisi di risultati ultimamente, tant’è che le si può preferire la brasiliana Beatriz Haddad Maia (fino a un certo punto).

I pericoli maggiori, però, li corre Qinwen Zheng (ammesso che la cinese decida di rimanere nel tabellone, considerato il suo percorso a Wuhan). Per lei possibile secondo turno con la ceca Karolina Muchova, forse la giocatrice più in forma del periodo. In generale gran parte delle giocatrici che più le possono dar fastidio, per forma o chance di far bene nel torneo.

Nato nel 2010 come torneo ITF da 100.000 dollari (con vittoria di Alberta Brianti), il torneo ha iniziato a vedere la faccia del circuito WTA nel 2013 e 2014 quando è diventato un 125. Dal 2015 al 2022 non si è disputato, poi ha ripreso quota nel 2023, anno in cui è rientrato dalla porta di servizio.

TABELLONE WTA 500 NINGBO 2024

Paolini (ITA) [1]-Bye

Boulter (GBR)-Qualificata/Lucky Loser

Xiyu Wang (CHN) [WC]-Qualificata/Lucky Loser

Shnaider-Badosa (ESP) [8]

Navarro (USA) [3]-Bye

Siniakova (CZE)-Linette (POL)

Dolehide (USA)-Putintseva (KAZ)

Y. Wang (CHN) [WC]-Haddad Maia (BRA) [6]

Kasatkina [5]-Qualificata/Lucky Loser

M. Andreeva-Qualificata/Lucky Loser

Alexandrova-Qualificata/Lucky Loser

Bye-Krejcikova (CZE) [4]

Kalinskaya [7]-Potapova

Yuan (CHN)-Qualificata/Lucky Loser

Muchova (CZE)-Qualificata/Lucky Loser

Bye-Zheng (CHN) [2]