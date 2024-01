WTA Hobart 2024, Elisabetta Cocciaretto spreca e cede al primo turno contro Yulia Putintseva

Una sconfitta con enormi rimpianti per Elisabetta Cocciaretto. L’azzurra saluta immediatamente il torneo WTA di Hobart al cospetto della kazaka Yulia Putintseva, che si impone con il punteggio di 0-6 7-5 7-6 in due ore e un quarto di gioco, e soprattutto si condanna ad una bella discesa in classifica, poiché lo scorso anno si spinse fino alla finale.

Ma come detto, è una sconfitta fatta di parecchi rimpianti. Poiché sembrava tutto chiuso in suo favore in un’ora di gioco: nel primo set c’è soltanto lei in campo e Putintseva è costretta ad incassare un pesante bagel in venti minuti, continuando con il solito copione anche nel secondo set, fino a salire sul 5-2 dove, dopo aver annullato tre palle break, si procura un match point.

La sua partita si conclude in pratica ad un passo dal traguardo. Putintseva annulla il match point e da lì mette in fila una striscia di cinque giochi che la portano a pareggiare la contesa e a portare tutti al terzo. Dove Elisabetta pare avere una reazione, strappando alla sua avversaria il servizio sul settimo gioco, ma le torna il ‘braccino’ al momento di chiudere, concedendo il controbreak a zero. Si va al tiebreak, dove il servizio continua a giocare brutti scherzi a Cocciaretto, che si arrende al secondo match point.

L’azzurra paga delle pessime percentuali con il colpo primario: due ace, ma soprattutto 8 doppi falli, commessi spesso nei momenti chiave della partita, concedendo anche più palle break dell’avversaria, undici a nove. E alla fine fa ancor più rimuginare sapere come abbia vinto più game e più scambi rispetto a Putintseva, 93 a 84.

Foto: LiveMedia/Rob Prange/DPPI – LivePhotoSport.it

