WTA Hobart 2024: colpo Yue Yuan, Stephens fuori. Avanti Navarro, Bouzkova e Kenin, fuori le italiane

In archivio tutto il novero dei primi turni al WTA 250 di Hobart, destinato a concludersi sabato per lasciare poi spazio agli Australian Open. Un destino, questo, condiviso con tutti gli altri tornei della settimana, salvo casi di pioggia. Diverse le partite su cui concentrarsi.

Una parla italiano, ma lo fa dalla parte negativa della storia con Elisabetta Cocciaretto rimontata quando era avanti 6-0 4-0 con la kazaka Yulia Putintseva, capace però di una clamorosa rimonta d’esperienza. Con l’uscita di scena anche di Martina Trevisan il capitolo tricolore si è già esaurito.

Saluta, però, anche Sloane Stephens. L’americana ex vincitrice Slam si fa sorprendere dalla cinese Yue Yuan: per la venticinquenne asiatica quasi tre ore di lotta vincente e possibilità, così, di sfidare Xinyu Wang in un derby tra connazionali. Si tratta dell’unico vero nome pesante che salta, anche se c’è un secondo match finito contro il pronostico. Si tratta di quello in cui la polacca Magdalena Frech elimina la spagnola Sara Sorribes Tormo, non senza l’usuale fatica e lunghezza del match provocati dallo stile dell’iberica.

Avanti anche la principale protagonista di questa giornata, l’USA Emma Navarro, anche se le tocca una rimonta contro la francese Clara Burel. E in chiave States le cose vanno bene, Stephens a parte, perché tanto Sofia Kenin quanto Caroline Dolehide avanzano. E, per la prima, c’è un interessante confronto per capire la situazione sua e dell’aussie Daria Saville (un tempo nota come Gavrilova).

RISULTATI WTA 250 HOBART OGGI

Dolehide (USA)-Sherif (EGY) 6-1 6-4

Kenin (USA) [WC]-Minnen (BEL) 6-3 6-3

Bouzkova (CZE) [5]-Golubic (SUI) [Q] 6-2 6-4

Putintseva (KAZ) [4]-Cocciaretto (ITA) 0-6 7-5 7-6(4)

Yuan (CHN) [Q]-Stephens (USA) 6-4 3-6 7-6(5)

Xinyu Wang (CHN) [4]-Gadecki (AUS) [WC] 6-3 3-6 6-3

Maria (GER) [9]-Podoroska (ARG) [LL] 6-1 4-3 ritiro

Tomova (BUL) [LL]-Trevisan (ITA) 6-3 6-3

Frech (POL) [Q]-Sorribes Tormo (ESP) 0-6 6-1 6-4

Navarro (USA) [2]-Burel (FRA) 4-6 6-3 6-3

Foto: LaPresse

