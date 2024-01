WTA Hobart 2024: buona la prima per Mertens. Avanti anche Gracheva e Rus

Aspettando il match tra Lucia Bronzetti e Lin Zhu, che chiuderà il programma giornaliero, si è aperto il torneo WTA di Hobart con le sfide del primo turno. Ottimo esordio per la belga Elise Mertens, testa di serie numero uno, che ha superato nettamente l’americana Danielle Collins in due set con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e un quarto di gioco.

Nel prossimo turno Mertens affronterà la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova, proveniente dalle qualificazioni, che ha battuto in rimonta la colombiana Camila Osorio in tre set per 1-6 7-6 7-5. Una partita incredibile con Schmiedlova, che ha addirittura recuperato da 2-5 nel terzo set, vincendo cinque game consecutivi.

Altro successo in rimonta quello dell’australiana Daria Saville. La numero 195 del mondo ha superato la russa Anna Blinkova con il punteggio di 3-6 6-4 6-4 dopo due ore e diciassette minuti di gioco.

Bel successo da parte della francese Varvara Gracheva, testa di serie numero otto, che ha sconfitto l’americana Payton Stearns in tre set con il punteggio di 7-6 3-6 7-5 dopo due ore e quaranta minuti di gioco. La transalpina affronterà ora l’olandese Arantxa Rus, che ha superato la ceca Linda Fruhvirtova sempre in tre set per 6-3 5-7 6-3.

RISULTATI WTA HOBART 2024 (8 GENNAIO)

Rus (Ned) b. Fruhvirtova (Cze) 6-3 5-7 6-3

Gracheva (Fra) b. Stearns (Usa) 7-6 3-6 7-5

Schmiedlova (Svk) b. Osorio (Col) 1-6 7-6 7-5

Mertens (Bel) b. Collins (Usa) 6-2 6-3

Saville (Aus) b. Blinkova (Rus) 3-6 6-4 6-4

Foto: LaPresse

