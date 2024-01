WTA Hobart 2024, Elise Mertens ed Emma Navarro si giocheranno il titolo in finale

Saranno Elise Mertens ed Emma Navarro a giocarsi il titolo WTA di Hobart. La finale più giusta e più prevedibile, con la numero uno e la numero due del tabellone principale. Ma con due giocatrici all’opposto per trionfi in carriera: la belga a caccia del terzo successo in Tasmania, la statunitense per la prima affermazione della sua storia professionistica.

L’europea ha dovuto faticare per tornare a giocarsi la finale a distanza di sei anni dall’ultima volta. Contro ha avuto una determinata Daria Saville che non ha avuto l’intenzione di fare la vittima sacrificale, sospinta anche dal suo pubblico, e ha reso la partita dura per tre ore, fino al risultato finale che riporta Mertens in finale a distanza di due mesi e mezzo, dal successo di Monastir su Jasmine Paolini.

Per Emma Navarro è invece la prima finale in carriera, se non consideriamo il 125 di Bastad della scorsa estate in cui perse con Olga Danilovic. Partita abbastanza comoda con la cinese Yue Yuan, senza offrire nemmeno una palla break alla sua avversaria regolata con un comodo 6-4 6-3 e puntare così al primo titolo della sua carriera.

WTA HOBART 2024, RISULTATI 12 GENNAIO

E. Mertens b. D. Saville 6-4 4-6 7-5

E. Navarro bb. Y. Yuan 6-4 6-3

Foto: LaPresse

