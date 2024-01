WTA Brisbane, Camila Giorgi si arrende rapidamente a Jelena Ostapenko

Il secondo turno è fatale per Camila Giorgi, impegnata nel torneo WTA 500 di Brisbane, in Australia: l’azzurra viene battuta dalla lettone Jelena Ostapenko, numero 3 del seeding, che si impone per 6-1 6-4 in un’ora e venti minuti di gioco.

Nel primo set la lettone è brava ad allungare nel quarto game, piuttosto lungo, quando ai vantaggi strappa la battuta all’azzurra. Ostapenko non concede alcuna possibilità di rientro a Giorgi, invece l’azzurra subisce il momento, si disunisce, e nel sesto gioco cede il servizio a zero. La numero 3 del tabellone, dunque, chiude sul 6-1 in mezz’ora.

Nella seconda partita Giorgi è la prima a rischiare, dovendo annullare un break point nel corso del quinto gioco, ma l’azzurra si salva e nel sesto centra lo strappo a trenta, portandosi sul 4-2. Purtroppo da quel momento la lettone alza il livello del gioco ed infila quattro game consecutivi, dapprima trovando il controbreak a quindici nel settimo gioco, e poi ottenendo lo strappo decisivo al termine di un infinito nono game. Ostapenko centra così gli ottavi vincendo per 6-4 dopo 50 minuti.

Le statistiche evidenziano la predominanza della lettone, che conquista 65 punti contro i 44 dell’azzurra. Ostapenko converte 4 delle 9 palle break avute a disposizione e ne cancella una delle due concesse all’azzurra. A fare la differenza è la resa con la prima di servizio: Giorgi si ferma al 53% (17/32), mentre Ostapenko vola con l’89% (25/28).

Foto: LaPresse

