Camila Giorgi ha chiuso con il tennis la scorsa primavera, ritirandosi all’improvviso ed in maniera un po’ controversa. Una carriera di ottimo livello, che avuto il suo apice nel 2018: all’epoca l’italo-argentina si issò sino al n.26 del ranking WTA, approdando peraltro ai quarti di finale a Wimbledon.

Negli altri Slam vanta come migliori risultati gli ottavi al Roland Garros ed agli US Open, mentre agli Australian Open non si è mai spinta oltre il 3° turno. Da giovane l’azzurra si era sbilanciata affermando di voler diventare n.1 del mondo: un obiettivo che è rimasto oggettivamente distante. Resta la sensazione che avesse il potenziale per ottenere molto di più, soprattutto nell’era seguente al capolinea delle sorelle Williams.

Ora la vita di Camila Giorgi è cambiata. Oltre ad occuparsi del marchio di abbigliamento ‘Giomila’, la classe 1991 è diventata una influencer a tutti gli effetti. Sul profilo Instragram ha raggiunto la ragguardevole soglia di 724000 follower, numeri che consentono di organizzare un business di alto livello.

Peraltro, nonostante il ritiro dal tennis, l’italiana continua a sfoggiare una forma fisica invidiabile. Alcuni post mettono in risalto le sue forme per le vie del centro di Milano, ma anche per le strade americane di Dallas, sempre con stile ed eleganza. Camila Giorgi dà l’idea di essere pienamente realizzata ed a suo agio in questa nuova vita.

FOTO CAMILA GIORGI: LA NUOVA VITA DA INFLUENCER

