WTA Finals, Coco Gauff non muore mai! Rimonta batticuore su Zheng e trionfo a Riad

Coco Gauff trionfa alle WTA Finals! Un match fantastico e intenso tra alti e bassi contro Zheng Qinwen in finale a Riad: la statunitense era sotto 3-6 1-3, ha saputo reagire da guerriera e combattente qual è per vincere con il punteggio di 3-6 64 7-6(2) in tre ore e quattro minuti di gioco.

I turni di battuta a inizio partita sono piuttosto elaborati e macchinosi per Zheng che annulla subito una palla break nel primo gioco, poi ne annulla ben tre nel quinto gioco con due fantastici rovesci e una prima vincente. Nel game successivo è la cinese ad avere una chance, ma non riesce a rispondere. Il punto di rottura arriva nell’ottavo gioco: ecco che arriva il perentorio break della giocatrice asiatica a zero, sfruttando i tanti errori di Gauff. Nel game successivo concede un’altra palla break Zheng, ma l’americana sbaglia malamente con il rovescio e il primo set finisce 6-3 nelle mani della numero 7 del mondo.

Nel secondo set Zheng si prende subito il break di vantaggio nel primo gioco: al servizio poi è molto solida, riesce ad allungare e andare avanti sul 3-1, non andando lontano neanche dal 3-0, visto che era 0-2 15-30. Gauff però non muore mai, riesce in qualche modo a rimanere aggrappata al match da grande combattente: arriva il contro-break a zero e la rottura per Zheng continua. Sono tanti gli errori di fretta della cinese che subisce un altro break. Quando sembra tutto finito, ecco che l’americana da 5-3 40-15 si perde due volte il dritto e subisce il contro-break, ma reagisce nuovamente riprendendosi il break, vincendo il set per 6-4 e portando tutto al terzo.

L’altalena prosegue nel terzo set: Gauff, dopo la bella e quasi insperata rimonta nel secondo set, si siede, si distrae e subisce il break. Con un ace Zheng annulla una palla break e sale 2-0, poi ha due palle per il doppio break per andare sul 3-0, ma con il servizio la statunitense resta agganciata. Ecco che la giocatrice di Atlanta si riprende il break di ritardo nel game seguente, ma sul 3-3 arriva l’ennesima giravolta: Zheng torna davanti approfittando di due errori sanguinosi della sua avversaria in uscita dal servizio.

Montagne russe che non si arrestano: sul 5-4 al servizio ancora Zheng accusa la tensione del traguardo così vicino e cede ancora la battuta, con il dritto a tradirla. In un modo o nell’altro Gauff sale sul 6-5 e si procura due championships point con Zheng divorata dalla tensione: il primo viene annullato dal drittone della cinese, sul secondo l’americana non trova un passante alla portata. Al tiebreak Gauff non sbaglia niente, diventa un vero e proprio muro e Zheng con il dritto commette gratuiti: finisce addirittura 7-2 in favore dell’americana che si prende il titolo a 20 anni.