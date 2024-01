WTA Auckland 2024: Coco Gauff contro Elina Svitolina, le prime due del seeding in finale

Saranno Coco Gauff ed Elina Svitolina, accreditate delle prime due teste di serie del torneo WTA 250 di Auckland, in Nuova Zelanda, a giocarsene la finale. In sostanza, è l’ultimo atto migliore possibile per quel che riguarda sia le premesse che le speranze dell’organizzazione dell’ASB Classic.

Continua a non cedere set la numero 3 del mondo, che non lascia sostanzialmente scampo a Emma Navarro nel derby tutto a stelle e strisce. 6-3 6-1 e continua il duello a distanza con Elena Rybakina, visto che la kazaka continua anche lei a macinare vittorie su vittorie in quel di Brisbane. Ad oggi la terza del ranking WTA sarebbe proprio l’ex vincitrice di Wimbledon.

Meno facili le cose per l’ucraina, costretta a rimontare la cinese Xiyu Wang per 2-6 6-4 6-3. L’asiatica non si può dire abbia veri rimpianti, però certo ripensa alla palla break avuta in apertura di secondo set. Per Svitolina la caccia è al numero 22 del mondo, attualmente occupato da Victoria Azarenka: il sorpasso sulla bielorussa avverrà in caso di successo in finale.

Ottava volta nell’ultimo atto per Gauff, che finora in questo senso vanta un record di 6-1. Notevolissimo anche il rendimento di Svitolina in questo senso, all’alba della sua finale numero 21: il bilancio, infatti, è attualmente di 17-3. Un solo precedente tra le due, al secondo turno degli Australian Open 2021: vinse l’ucraina. Negli ultimi due anni, però, com’è noto, è tutto cambiato.

Foto: LaPresse

