ATP Adelaide 2024, Musetti, Sonego e Arnaldi provano ad emergere in un tabellone interessante

Un’altra settimana e sarà già il momento di pensare agli Australian Open, il primo grande appuntamento della stagione di tennis che infiammerà la platea. Ma il periodo di preparazione allo Slam non è finito: si prosegue a giocare nel continente oceanico, ci si sposta ad Adelaide, dove si gioca per il terzo anno consecutivo e, come nel 2020, con una sola edizione dopo le ‘doppiette’ del 2022 e del 2023.

Quest’anno però il torneo, piazzato poco prima dell’Happy Slam, non è riuscito ad attrarre giocatori in top 10, che hanno preferito riposarsi in vista del 14 gennaio (assenti anche ad Auckland); la prima testa di serie del tabellone è Tommy Paul, che qui in Australia ha gran bei ricordi dopo la semifinale dello scorso anno. Ma, contemporaneamente, avrà tanti punti da difendere in maniera immediata.

Alle sue spalle le teste di serie del torneo fanno tutti parte della top 30 mondiale, per cui ci sarà tanta battaglia. A partire dal cileno Nicolas Jarry, che ricorderà spesso il suo 2023 come l’anno della rinascita. Sebastian Korda e Sebastian Baez sperano di poter rilanciarsi in questa stagione, mentre Tallon Griekspoor e Tomas Etcheverry rimangono brutte gatte da pelare. Come se poi non ci siano giocatori insidiosi al di fuori delle teste di serie: Jiri Lehecka, Daniel Evans, Alexander Bublik, Roman Safiullin, ci sono chance di beccare incontro di livello già nel primo turno.

E l’Italia? Lorenzo Musetti deve rialzarsi dopo la brutta sconfitta ad Hong Kong con Pavel Kotov e sarà titolare della sesta testa di serie del seeding. Più dietro invece Matteo Arnaldi, appena eliminato ai quarti di Brisbane, e Lorenzo Sonego che vuole rialzarsi dopo l’United Cup chiusa con due sconfitte.

Foto: IPA Sport

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...