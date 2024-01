Volley, Trento perde l’ultima partita di Champions League: Rychlicki non basta col Resovia

Trento ha perso l’ultima partita della fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley maschile. I dolomitici sono stati sconfitti dall’Asseco Resovia per 3-2 (20-25; 25-23; 25-20; 20-25; 15-9) di fronte al proprio pubblico e sono così incappati nella prima sconfitta stagionale nella massima competizione europea, ma erano già certi del primo posto nella Pool B (5 vittorie, 16 punti, 17-5 il conto set) e della qualificazione diretta ai quarti di finale.

I ragazzi di coach Fabio Soli avevano bisogno di imporsi nel confronto odierno per essere la miglior testa di serie nella fase a eliminazione diretta, mentre così saranno soltanto la terza forza del torneo all’ingresso del momento cruciale del torneo e sulla carta dovranno fare i conti con un tabellone meno agevole. I francesi del Tours chiudono al secondo posto (4 vittorie, 12 punti) e dovranno disputare i playoff, mentre i polacchi del Resovia (3 vittorie, 8 punti) retrocedono ai quarti di finale della CEV Cup.

Trento ha saputo rimontare da 1-2, ma nel tie-break i Campioni d’Italia non sono riusciti a tenere il passo degli ostici polacchi e si sono dovuti inchinare. Tra le fila di Trento il migliore è stato l’opposto Kamil Rychlicki, autore di 25 punti con il 57% in fase offensiva (5 ace). Lo schiacciatore Alessandro Michieletto ha messo a segno 12 punti (2 muri, 36%) nei primi tre set e poi è stato sostituito da Giulio Magalini (6 punti).

In doppia cifra anche il martello Daniele Lavia (11 punti, 2 ace, 32% in attacco) e il centrale Jan Kozamernik (10 punti, 3 muri) affiancato in reparto da Marko Podrascanin (5) sotto la regia di Riccardo Sbertoli. A trascinare il Resovia di coach Giampaolo Medei sono stati il bomber Stephen Boyer (23 punti), Karol Klos (14), Yacine Louati (14) e Torey Defalco (14).

Foto: Photo LiveMedia/Giorgia Bassoli