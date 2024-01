Volley, Trento espugna Piacenza e si conferma in vetta alla Superlega: Michieletto e Rychlicki scatenati. Ok Monza

Trento ha sconfitto Piacenza per 3-1 (25-18; 19-25; 25-16; 25-18) nel big match della 15ma giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Campioni d’Italia si sono imposti nella tana dei Lupi, distraendosi soltanto nel secondo set prima di dominare in lungo e in largo. I dolomitici hanno conquistato il 14mo successo nel torneo e si confermano al comando della classifica generale con tre punti di vantaggio nei confronti di Perugia e otto proprio sulla compagine emiliana, che sperava nel colpaccio di fronte al proprio pubblico per buttarsi nella lotta per il primato in regular season.

A trascinare i dolomitici sono stati lo schiacciatore Alessandro Michieletto (18 punti, 2 muri) e l’opposto Kamil Rychlicki (18 punti), in luce anche l’altro martello Daniele Lavia (10 punti, 4 ace), mentre i centrali Jan Kozamernik e Marko Podrascanin hanno messo a segno sette punti a testa sotto la regia di Riccardo Sbertoli (2). A Piacenza non sono bastati il bomber Yuri Romanò (13 punti), lo schiacciatore Yoandy Leal (14) e il centrale Robertlandy Simon (11).

Monza ha sconfitto Taranto a domicilio per 3-1 (25-20; 21-25; 25-22; 25-22) e si è così rilanciata dopo le ultime quattro sconfitte consecutive in campionato, confermandosi in sesta posizione. Per i pugliesi arriva il tredicesimo ko stagionale, restano penultimi ma con sette lunghezze di vantaggio nei confronti di Catania nella lotta per non retrocedere. Prova sopra le righe da parte degli attaccanti Arthur Szwarc (22 punti), Stephen Maar (18) e Ran Takahashi (11), in doppia cifra anche il centrale Gianluca Galassi (12 punti, 2 muri) affiancato da Gabriele Di Martino (8 punti, 3 muri). Tra le fila dei padroni di casa i migliori sono stati Kyle Russell (17), Filippo Lanza (16) e Josè Miguel Gutierrez (14).

Foto: Photo LiveMedia/Caterina Zattarin