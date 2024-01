Volley, Perugia demolisce Modena per 3-0 e stacca l’ultimo pass per le Final Four di Coppa Italia

La Sir Safety Perugia rispetta il pronostico della vigilia, sfrutta alla grande il fattore campo del PalaBarton e schianta la Valsa Group Modena per 3-0 (parziali di 25-22 25-16 25-18) nell’ultimo quarto di finale in gara unica della Coppa Italia 2024 di volley maschile. Grazie a questa vittoria la squadra umbra raggiunge in semifinale Milano e si qualifica per le Final Four che si terranno dal 27 al 28 gennaio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna.

Perugia parte forte e si costruisce punto dopo punto un vantaggio di cinque lunghezze sul 10-5, raggiungendo poi anche il +6 in diverse occasioni. Gli ospiti però non mollano e recuperano progressivamente (senza parzialoni) fino al -1 sul 21-20, mancando però l’aggancio e cedendo la prima ripresa per 25-22.

Avvio di secondo set abbastanza equilibrato, ma i Campioni del Mondo accelerano sul 10-9 e piazzano un micidiale break di 8-1 che si rivela decisivo. I ragazzi di coach Lorenzetti infatti non si rilassano e conservano un ampio vantaggio fino in fondo, chiudendo i conti sul 25-16.

Ormai spalle al muro, Modena cerca disperatamente di restare in scia a Perugia ad inizio terzo set ma è visibilmente in affanno e col passare dei minuti vede aumentare il divario nei confronti di Giannelli e compagni. La fuga si materializza già sul 13-8, con gli emiliani che non riescono più a riavvicinarsi e alzano di fatto bandiera bianca senza grandi sussulti perdendo nettamente il set per 25-18.

Foto: IPA Sport/Duilio Della Libera

