Volley, Novara si distrae per un set, ma batte il Voluntari nell’andata dei quarti di Challenge Cup

A parte un passaggio a vuoto nel secondo set, missione compiuta per piemontesi. L’Igor Novara davanti al proprio pubblico si sbarazza per 3-1 (25-18 19-25 25-13 25-17) delle rumene del Voluntari 2005. Le ragazze di Lorenzo Bernardi, nonostante l’amnesia nel secondo parziale, dovranno vincere due set al ritorno per centrare l’ingresso tra le migliori quattro della Challenge Cup 2023-2024 di volley femminile, la terza competizione europea per club per importanza.

Primo set senza storia, con Novara che acquisisce subito un margine di certa sicurezza e lo porta fino in fondo al parziale, vincendolo agevolmente 25-18. Tutto lascia preludere verso una passeggiata per le ragazze di Bernardi e un rotondo 3-0, ma la reazione del Voluntari non si fa attendere. Le rumene sfruttano un passaggio a vuoto della compagine italiana, e accelerando in chiusura di set impattano i conti della partita vincendo 25-19 il secondo parziale.

Novara che torna in campo con tutta la rabbia necessaria, fa valere la superiorità tecnica in campo e domina il terzo set in lungo e in largo, lasciando le ospiti ferme a quota 13 punti. Non cambia la musica nel set successivo, con le ragazze di Bernardi che giocano come sanno e mettono le cose in chiaro salendo 11-5. Da questo momento in poi si tratta solo di gestione, Novara continua a produrre una buona pallavolo e chiude i conti 25-17.

Il set perso non cambia troppo i piani alla squadra italiana, che conquistando due parziali nella gara di ritorno volerebbe al turno successivo. La partita in Romania si giocherà giovedì prossimo alle 18.00, mentre questo weekend la squadra piemontese sarà impegnata, sempre tra le mura amiche, nel match di Serie A1 contro Pinerolo.

Photo LiveMedia/Valerio Origo

