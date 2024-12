Volley femminile, Conegliano dominante in Serie A1. Egonu e Danesi salvano Milano al tie-break, ok Scandicci

Stasera si sono giocate sette partite valide per l’undicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Conegliano si è imposta con un comodo 3-0 sul campo di Cuneo, ha infilato la dodicesima affermazione in campionato e ha difeso la propria imbattibilità. Le Campionesse d’Europa hanno rafforzato il primo posto in classifica, dove ora vantano nove lunghezze di vantaggio su Milano e Scandicci. In grande spolvero la schiacciatrice Zhu Ting (18 punti), in doppia cifra anche la bomber Isabelle Haak (12) e l’altro martello Martyna Lukasik (11), oggi preferita a Gabi.

Milano ha rimontato da 1-2 contro Vallefoglia di fronte al proprio pubblico ed è riuscita a imporsi al tie-break sotto l’impulso dell’opposto Paola Egonu (26 punti, 2 muri, 2 ace), delle centrali Anna Danesi (14 punti, 8 muri) ed Hena Kurtagic (13 punti, 7 stampatone), della schiacciatrice Myriam Sylla (11). Alle ospiti non sono bastate Erblira Bici (26) e Simone Lee (18). Scandicci ha risposto alle altre due big imponendosi nella tana di Pinerolo per 3-1 in rimonta trascinata dall’opposto Ekaterina Antropova (28 punti, 4 muri, 4 ace), supportata da Kara Bajema (14), Ana Carolina Da Silva (13) ed Emma Graziani (11). Alle piemontesi non sono bastate Malwina Smarzek (28 punti) e Indre Sorokaite (15).

Chieri ha regolato Roma per 3-1, in luce Avery Skinner (17), Lucille Gicquel (16), Loveth Omoruyi (15), mentre alle capitoline non sono bastati i 22 punti di Gabriela Orvosova. Novara ha sconfitto Bergamo con un brillante 3-0 di fronte al proprio pubblico e ha rafforzato il quarto posto in graduatoria, in grande spolvero Mayu Ishikawa (15 punti) e Lina Alsmeier (14). La neopromossa Talmassons ha espugnato il campo di Firenze per 3-0: Maja Storck (23 punti) ha avuto la meglio nel duello con Adhuoljok John Majak Malual (21). Busto Arsizio si è imposta su Perugia per 3-1 spinta da Josephine Obossa (28 punti) e Rebecca Piva (22).

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Wash4green Pinerolo vs Savino Del Bene Scandicci 1-3 (25-21; 23-25; 23-25; 25-27)

Honda Olivero Cuneo vs Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (20-25; 17-25; 18-25)

Igor Gorgonzola Novara vs Bergamo 3-0 (25-22; 25-22; 25-19)

Il Bisonte Firenze vs Cda Volley Talmassons Fvg 0-3 (19-25; 26-28; 24-26)

Eurotek Uyba Busto Arsizio vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-1 (30-28; 25-22; 23-25; 25-)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Smi Roma Volley 3-1 (25-22; 25-21; 23-25; 25-16)

Numia Vero Volley Milano vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-2 (30-28; 19-25; 24-26; 25-20; 15-9)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 36 punti (12 partite giocate), Milano 27 (12), Scandicci 27 (11), Novara 23 (11), Busto Arsizio 21 (11), Chieri 20 (12), Bergamo 15 (11), Vallefoglia 14 (11), Pinerolo 12 (11), Firenze 9 (10), Talmassons 8 (11), Perugia 8 (12), Roma 7 (11), Cuneo 7 (10).