Volley, Monza straripante! Secco 3-0 al Galatasaray nell’andata della semifinale di Challenge Cup

Tre set senza storia, poco più di un’ora e un quarto di partita, un dominio nettissimo: La Mint Monza mette il primo piede nella finale di Challenge Cup travolgendo con un secco 3-0 tra le mura amiche i turchi del Galatasaray che non sono mai riusciti a trovare le contromisure al gioco della squadra di Massimo Eccheli, nonostante la presenza di un paio di vecchie conoscenze della Superlega come l’ex opposto di Civitanova Jan Hadrava e l’ex palleggiatore di Perugia e Padova Zimmerman.

A tre giorni dalla finale di Coppa Italia persa onorevolmente contro Perugia, la formazione brianzola ottiene un successo che può proiettarla verso un traguardo prestigioso, la conquista di una Coppa internazionale. Non c’è mai stata storia nella sfida che ha visto la squadra brianzola prendere da subito il comando delle operazioni ed essere superiore in modo netto ed inequivocabile in tutti i fondamentali.

Pronti, via e Monza che, per non lasciare nulla al caso, schiera la formazione titolare con Cachopa in regia, Szwarc opposto, i centrali Galassi e Di Martino e le bande Loeppky e Maar con Gaggini libero, si porta subito nettamente avanti: 8-3 e 16-10. Il Galatasaray non ragisce, anzi va ulteriormente in difficoltà nel finale di set e si arrende con il punteggio di 25-17.

Ancora più ampio il solco fra le due squadre nella parte iniziale del secondo set con il Galatasaray che ci capisce poco o nulla e Monza che fa leva sul muro e sull’efficacia al servizio e in attacco, per volare sul 16-8 e vincere con il punteggio di 25-14.

Nel terzo set cambia davvero poco. I turchi cercano di restare in scia ai padroni di casa che comunque scattano avanti 9-6 e 16-13, poi nel finale ancora una volta Monza non lascia scampo al Galatasaray e si impone con il punteggio di 25-16. Per la squadra brianzola top scorer Maar con 18 punti, 12 i punti di Szwarc, 11 quelli di Loeppky. Per il Galatasaray 15 punti di Kujundzic e 11 di Hadrava. Il ritorno è fissato per il 6 febbraio alle 18.00 ora italiana a Istanbul.

