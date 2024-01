Volley, Milano-VakifBank infuocata: Egonu batte Thompson in Champions League, la banda Guidetti vince 3-2

Milano ha perso contro il VakifBank Istanbul nel big match della fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile. Le meneghine sono riuscite a rimontare da 0-2 contro le Campionesse d’Europa di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud e hanno trascinato la contesa al tie-break, ma sull’11-11 della frazione decisiva hanno subito il forcing finale della corazzata turca allenata da coach Giovanni Guidetti e si sono dovute inchinare.

Le ragazze di coach Marco Gaspari, che avevano vinto il confronto d’andata per 3-1 nella tana delle anatoliche, sono così incappate nella prima sconfitta stagionale nella massima competizione europea, ma sono riuscite comunque a chiudere al comando della Pool A. Milano vanta 5 vittorie (16 punti), il VakifBank ha terminato con 5 vittorie (14 punti): le rosablù volano direttamente ai quarti di finale, mentre le detentrici del trofeo dovranno passare dai playoff.

Paola Egonu ha affrontato nuovamente il suo recente passato: nella passata stagione fu l’assoluta mattatrice nella finale della Champions League poi vinta dal VakifBank. L’opposto, che aveva strabiliato nel match d’andata, ha messo a segno 20 punti (30% in fase offensiva). In doppia cifra anche le schiacciatrici Kara Bajema (14 punti, 2 muri) e Myriam Sylla (14 punti, 6 muri, 31% in attacco) sotto la regia di Alessia Orro (3 punti).

Al centro Laura Heyrman (10), affiancata prima di Dana Rettke (5 punti) e poi da Sonia Candi (6 punti, 4 muri). Il libero Brenda Castillo ha chiuso con il 100% di ricezione positiva. Tra le fila del VakifBank le migliori sono state Jordan Thompson (15 punti), Gabi (11), Alexandra Frantti (11, 4 ace) e Chiaka Ogbogu (10 punti, 4 muri).

Foto: IPA Agency

Leggi tutte le notizie di Pallavolo su OA Sport...