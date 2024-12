Short track, le staffette azzurre brillano nella seconda giornata a Seul

Arrivano dalle staffette le migliori notizie per l’Italia nella seconda giornata del World Tour di short track a Seul. Prima il secondo posto delle azzurre, che si confermano ancora una volta ai vertici; poi la qualificazione alla finale degli azzurri dopo una sofferta e durissima semifinale.

La squadra azzurra aveva chiuso senza podi la scorsa settimana a Pechino e anche a Seul stava mancando il guizzo. A sbloccare la situazione ci ha pensato il quartetto composto da Arianna Fontana, Arianna Sighel, Gloria Ioriatti ed Elisa Confortola. La staffetta femminile italiana ha concluso al secondo posto alle spalle del Canada (terza vittoria consecutiva) e davanti a due nazioni fortissime come Corea del Sud ed Olanda. Per le azzurre si tratta del terzo podio in questa stagione, dopo i due ottenuti nelle prime tappe a Montreal.

Ottime indicazioni sono arrivate poi anche dalla staffetta maschile. Mattia Antonioli, Pietro Sighel, Thomas Nadalini e Lorenzo Previtali sono stati bravissimi a centrare la qualificazione alla finale, nonostante una caduta che poteva mettere fine alle speranze degli azzurri. L’Italia ha chiuso seconda dietro ai padroni di casa della Corea del Sud, precedendo gli Stati Uniti ed il Canada. Domani c’è assolutamente la possibilità di salire sul podio, con gli azzurri che sfideranno anche Cina e Giappone oltre ai sudcoreani.

Nelle gare individuali di giornata, i migliori risultati per l’Italia sono arrivati dai 1500 metri maschili, con la finale B raggiunta da Thomas Nadalini e Pietro Sighel, che si sono piazzati poi rispettivamente al primo e quarto posto. La vittoria è andata al canadese William Dandjinou davanti al sudcoreano Park Ji Won e all’olandese Jens van ‘T Wout.

Il Canada festeggia anche nei 500 metri maschili con la doppietta centrata da Steven Dubois e Jordan Pierre-Gilles davanti al lettone Roberts Kruzbergs. Bisogna ricordare che Pietro Sighel era stato squalificato in batteria. Fa festa il pubblico di casa nei 1000 metri femminili con la vittoria di Kim Gilli davanti alla canadese Danae Blais e alla connazionale Choi Minjeong. Le azzurre Arianna Fontana, Gloria Ioriatti ed Elisa Confortola sono state tutte eliminate nei quarti di finale.