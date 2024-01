Volley, i migliori italiani della 13° giornata di Superlega. Kamil Rychlicki trascina Trento, Spirito non perde mai la concentrazione

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 13ª GIORNATA DI SUPERLEGA

KAMIL RYCHLICKI: Top scorer del successo di Trento sul campo di Taranto. Non sempre perfetto ma comunque decisivo l’ex lussemburghese e ora italiano che chiude con 14 punti all’attivo, il 48% in attacco, un muro e un ace a rimediare l’errore che fa prendere un bello spavento ai tifosi trentini sul set ball del primo set.

LUCA SPIRITO: Giocare contro questa Modena sarebbe stato abbastanza facile per tutti ma era importante tenere la barra dritta e non perdere mai la concentrazione e l’alzatore veronese mantiene sempre il giusto sangue freddo che serve per demolire la flebile resistenza dei rivali.

FRANCESCO RECINE: Ancora una volta decisivo, nel riscatto di Piacenza contro Milano. Bene in difesa ma soprattutto in attacco con 22 punti all’attivo e il 64% in attacco. Meno bene in ricezione dove chiude con il 38% di positività, arriva anche un ace.

FABRIZIO GIRONI: Risponde a qualche critica prendendo il posto di Romanò, ancora non al meglio, e risultando decisivo negli ultimi due set con 13 punti, il 50% in attacco e due muri.

IVAN ZAYTSEV: Nei momenti di difficoltà, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, prende per mano i compagni e li guida a un successo rigenerante contro Padova. Chiude con il 50% in ricezione, un ottimo 53% in attacco che frutta 15 punti con 2 ace e 3 muri.

MICHELE BARANOWICZ: Vince la sfida a distanza con Orduna. Partita difficile, nervosa, con una posta in palio importante e lui non perdfe mai la tramontana riuscendo a trovare spesso la soluzione giusta al momento giusto con astuzia e precisione.

Photo LiveMedia/Roberto Tommasini

Leggi tutte le notizie di Pallavolo su OA Sport...