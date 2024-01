Volley femminile, Scandicci strapazza il Maritza Plovdiv: Antropova leader, primo posto in Champions League

Scandicci ha travolto il Maritza Plovdiv con un secco 3-0 (25-20; 25-14; 25-16) e ha conquistato la quinta vittoria consecutiva nella fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile. La compagine toscana ha rispettato il pronostico della vigilia di fronte ai 2.000 spettatori della Kolodruma Hall e ha confermato la propria imbattibilità nella massima competizione europea, liquidando la poco quotata compagine bulgara già surclassata con il massim scarto nel confronto d’andata.

Le ragazze di coach Massimo Barbolini hanno preso il comando delle operazioni fin dalle prime battute dei tre set e hanno agevolmente controllato la situazione senza patemi d’animo. La terza forza della Serie A1 si è così confermata al comando della Pool B con 5 successi (15 punti, 15-1 il conto set) davanti all’Eczacibasi Istanbul (4 vittorie e 12 punti): il primato nel raggruppamento e l’annessa qualificazione diretta ai quarti di finale sarà messa in palio nello scontro diretto di settimana prossima tra la Savino Del Bene e la corazzata turca di Tijana Boskovic, sconfitta per 3-1 nel confronto d’andata. La seconda classificata dovrà invece passare dai playoff.

Prestazione di grande rilievo da parte dell’opposto Ekaterina Antropova (16 punti, 5 muri, 46% in attacco), supportata dalle schiacciatrici Britt Herbots (8 punti) e Francesca Villani (8 punti). Turno di riposo per la palleggiatrice Maja Ognjenovic, in cabina di regia ha giocato Isabella Di Iulio, che ha ben sfruttato anche le centrali Linda Nwakalor (10 punti, 4 ace, 3 muri) e Haleigh Washington (5), il libero Martina Armini ha chiuso con il 33% di ricezione positiva. Tra le fila delle padrone di casa le migliori sono state Dobrina Hristoskova (8) e Ciara Debell (7).

Foto: Photo LiveMedia/Sara Esposito

