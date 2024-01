Volley femminile: Egonu, Antropova, Haak trascinano Milano, Scandicci e Conegliano in Coppa Italia. Definita la Final Four

Stasera si sono disputati i quarti di finale della Coppa Italia 2024 di volley femminile. Spazio a incontri secchi giocati in casa delle migliori quattro classificate del girone d’andata di Serie A1, le vincitrici si sono qualificate per la Final Four che andrà in scena nel weekend del 17-18 febbraio a Triestre. Conegliano ha confermato il pronostico della vigilia, surclassando Firenze con un secco 3-0 (25-19; 25-13; 25-19) di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso.

Le Campionesse d’Italia e detentrici del trofeo prolungano la propria imbattibilità stagionale e si guadagnano la semifinale da disputare contro Chieri. Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Isabelle Haak (19 punti) e della schiacciatrice Khalia Lanier (12) supportata di banda da Kathryn Plummer (11), da annotare anche i 9 punti della centrale Sarah Fahr affiancata in reparto da Marina Lubian (7). Tra le fila della formazione toscana le migliori sono state Mayu Ishikawa (10) e Kendall Kipp (12).

Milano ha letteralmente strapazzato Roma con un nitido 3-0 (25-16; 25-5; 25-15), mostrando i muscoli tra le mura amiche dell’Allianz Cloud e firmando un secondo set da record. Le ragazze di coach Marco Gaspari, seconde in campionato a -3 da Conegliano, si sono così meritate la semifinale contro Scandicci. A fare la differenza sono state l’opposto Paola Egonu (21 punti, 3 muri) e il martello Myriam Sylla (11), in grandissimo spolvero la palleggiatrice Alessia Orro (9 punti, 4 ace).

Scandicci ha regolato Pinerolo per 3-1 (25-20; 21-25; 25-17; 25-17) per mano di una superba Ekaterina Antropova (21 punti, 5 muri, 3 ace) e della tonica Zhu Ting (16 punti), in doppia cifra anche le centrali Ana Carolina Da Silva (11 punti, 4 muri) e Linda Nwakalor (10, 4 muri). Alle piemontesi non sono bastate Adelina Ungureanu (18 punti), Maja Storck (15) e Indre Sorokaite (12).

Chieri ha firmato il colpaccio nella tana di Novara, imponendosi per 3-1 (25-17; 25-21; 23-25; 25-23) e si è qualificata per una storica semifinale. Il derby piemontese è stato vinto dalle ospiti: Kaja Grobelna (23 punti), Avery Skinner (16) e Katerina Zakchaiou (11) hanno avuto la meglio contro Vita Akimova (19 punti), Caterina Bosetti (10) e Sara Bonifacio (16 punti, 4 muri).

RISULTATI QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE

Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Il Bisonte Firenze 3-0 (25-19; 25-13; 25-19)

Igor Gorgonzola Novara vs Reale Mutua Fenera Chieri 1-3 (17-25; 21-25; 25-23; 23-25)

Allianz Vero Volley Milano vs Aeroitalia Smi Roma 3-0 (25-16; 25-5; 25-15)

Savino Del Bene Scandicci vs Wash4green Pinerolo 3-1 (25-20; 21-25; 25-17; 25-17)

TABELLONE FINAL FOUR COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE

[1] Conegliano vs [5] Chieri

[2] Milano vs [3] Scandicci

Foto: Valerio Origo