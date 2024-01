Volley femminile, è subito Mazzanti contro Egonu nella 15ma di A1! Conegliano e Scandicci ripartono in casa dopo la sosta

Tris di big tra le mura amiche nella 15ma giornata della Serie A1, il primo turno del 2024 del massimo campionato femminile che si disputa tra domani, sabato 6 gennaio (tre partite) e domenica 7 (tre gare). Non si giocherà domenica Casalmaggiore-Novara per l’assenza di Linda Manfredini, giovanissima centrale lombarda, impegnata con la Nazionale Under 20 nelle qualificazioni agli Europei.

I fari saranno puntati sull’Allianz Cloud di Milano dove va in scena una sfida che non dovrebbe presentare grosse sorprese, visto che in campo ci sono la seconda forza del campionato, l’Allianz Milano e l’ultima, l’Itas Trentino ma la curiosità è la sfida tra i due personaggi che hanno riempito le discussioni pallavolistiche della scorsa estate, da una parte Paola Egonu, dall’altra Davide Mazzanti che ha appena assunto la guida tecnica delle trentine. Fare il riassunto delle puntate precedenti sarebbe troppo lungo: ognuno ha i suoi buoni motivi per ben figurare.

La prima delle squadre di testa che scende in campo è la Savino del Bene Scandicci che domani (6 gennaio) alle 17.30 affronta al PalaWanny di Firenze un Busto Arsizio che potrebbe già avere un nuovo opposto nel motore, la statunitense Skylar Fields, ingaggiata con la speranza che possa aiutare le lombarde a risalire la china in classifica.

Domenica, invece, alle 17.00 scende in campo la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano va a caccia del suo 15mo sigillo consecutivo (sarebbe il ventesimo in stagione) ospitando l’Honda Olivero San Bernardo Cuneo che potrà giocare senza particolari patemi, visto che il pronostico è tutto per le padrone di casa.

Interessanti gli altri due anticipi in programma sabato 6: alle 17.00 di fronte due delle squadre che si sono fatte apprezzare di più nella fascia centrale della classifica, la Reale Mutua Fenera Chieri e Roma, la prima quinta in classifica che si può riavvicinare al quarto posto, la seconda settima della classe con 7 punti in meno rispetto alle piemontesi e acaccia di punti che alimentino l’ambizione di conquistare un posto nei play-off.

A Pesaro, alle 20.30, la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia ospita il Bergamo terz’ultimo in classifica ma uscito al momento dalla zona retrocessione grazie al successo con Casalmaggiore che ha reso più sereno il natale in casa orobica. Domenica alle 20.45 bella sfida a Pinerolo con vista sui play-off: da una parte la Wash4Green quarta in classifica, dall’altra Il Bisonte Firenze tornato nono dopo il blitz all’ottavo posto che è valso l’ingresso nei quarti di Coppa Italia.

