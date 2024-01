Volley femminile, due set da urlo e Chieri vola ai quarti di Cev Cup! Le piemontesi vincono 3-2 sul campo del Chemik Police

Bastano i primi due set alla Reale Mutua Fenera Chieri per conquistare l’accesso ai quarti di finale della Cev Cup ai danni delle polacche del Chemik Police, battute 3-2 al termine di una vera e propria maratona durata 140 minuti. Si partiva dal 3-1 per le piemontesi della sfida di andata e Chieri ha gestito al meglio i primi due parziale che hanno regalato alla squadra di Bregoli il passaggio del turno. Il tecnico piemontese ha schierato una formazione inedita (in Coppa non c’è limite alle giocatrici straniere in campo) con Malinov in regia, Grobelna opposta, le bande Kingdon e Skinner e le centrali Weitzel e Zakchaiou con Spirito libero.

Nel primo set parte forte Chieri che aumenta progressivamente il vantaggio fino a trovarsi avanti 16-12. Le piemontesi non si fanno più avvicinare e si portano sull’1-0 con il parziale di 25-20. La reazione del Chemik Police si esaurisce in una prima parte di secondo set piuttosto equilibrata con Chieri che prende nuovamente il largo nella fase centrale (16-13), mantiene il vantaggio fino alla volata finale e grazie al cambio palla e sospinta dalle infallibili Grobelna e Zakchaiou, si impone con il punteggio di 25-21 per il set che regala il passaggio del turno alle piemontesi.

Bregoli a quel punto cambia tutto il sestetto inserendo Morello in regia, Anthouli opposta, Omoruyi e Papa in banda, Gray al centro in diagonale con Zakchaiou, unica confermata. Il Chemik Police stavolta riesce ad avere la meglio con il punteggio di 25-20. Interminabile il quarto parziale con le due formazioni che si danno battaglia dall’inizio alla fine e la fine è ai vantaggi. Girandola di emozioni, set e match point annullati da una parte e dall’altra e vittoria delle polacche con il punteggio di 35-33.

Si prosegue sull’onda dell’equilibrio anche nel quinto set ma stavolta in volata sono le piemontesi ad a vere la meglio con il punteggio di 15-13 e a conquistare una vittoria su un campo tutt’altro che semplice da violare. Chieri affronterà nei quarti di finale le francesi del Volero Le Cannet. Per Chieri 19 punti di Grobelna, 14 di Anthouli e 12 di Zakchaiou, per il Chemik Police 21 punti di Lukasik, 19 di Inneh, 15 di Sahin, 10 di Korneluk.

Foto Ipa