Volley femminile, Scandicci batte Milano nel big match: Antropova show contro Egonu. Ok Busto e Chieri

Oggi pomeriggio si sono disputate cinque partite valide per la 12ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Scandicci ha sconfitto Milano al tie-break nel big match di questo turno: lo scontro diretto tra le due compagini al secondo posto in classifica ha premiato le toscane, capaci di rimontare da 0-1 e 1-2 e di portarsi così a dieci lunghezze di distacco dalla capolista Conegliano, mentre ora le lombarde sono a -11 dalle Campionesse d’Italia.

Prova straripante dell’opposto Ekaterina Antropova, che ha messo a segno 34 punti (5 muri, 3 ace) e ha vinto l’atteso duello con Paola Egonu (21). Tra le fila delle padrone di casa si sono distinte anche Linda Nwakalor (10), Kara Bajema (6) e Britt Herbots sotto la regia di Maja Ognjenovic. A Milano non sono bastate la prestazione della sua bomber e i 17 punti a testa messi a segno dalle schiacciatrici Myriam Sylla e Nika Daalderop, 10 punti (4 muri) per la centrale Anna Danesi, ancora assente la regista Alessia Orro.

Busto Arsizio continua nella sua brillante corsa, espugna il campo di Roma con un secco 3-0 e rafforza la quinta posizione in classifica generale, tra l’altro a un solo punto di distacco da Novara. Le capitoline, invece, rimangono all’ultimo posto in graduatoria alla pari con Cuneo e sono sempre più in piena lotta per non retrocedere. A mettersi maggiormente in luce è stata Silke van Avermaet (13 punti, 3 ace, 2 muri), dieci punti a testa per Rebecca Piva e Josephine Obossa, mentre alle padrone di casa non sono bastate le 18 marcature di Gabriela Orvosova.

Chieri resta a un punto di distacco dalle Farfalle dopo aver vinto il derby piemontese con Pinerolo con un secco 3-0. Tra le padrone di casa si sono distinte Anna Gray (15 punti, 6 muri), Lucille Gicquel (12, 4 muri) e Katerina Zakchaiou (11, 5 stampatone) e Avery Skinner (12). Tra le fila delle ospiti, che restano al limitare della zona playoff, le migliori sonno state Elena Perinelli (9) e Malwina Smarzek (8).

Bergamo è tornata al successo dopo due stop di fila, ha battuto Cuneo per 3-0 e ha rinsaldato la settima piazza, ipotecando la qualificazione alla Coppa Italia. A trascinare le orobiche contro il fanalino di coda sono state Michaela Mlejnkova (17 punti), Ailama Cese Montalvo (13) e Vittoria Piani (13) contro il sestetto guidato da Ana Bjelica (13) e Anastasiia Kapralova (14).

Perugia ha vinto per 3-0 sul campo di Talmassons in una fondamentale sfida salvezza: Anett Nemeth (21 punti), Beatrice Gardini (11) e Anastasia Cekulaev (10) sono state risolutrici contro Maja Storck (18) e compagne. Di seguito il quadro dettagliato delle partite giocate oggi nella Serie A1 e la classifica generale del massimo campionati italiano di volley femminile.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Cda Volley Talmassons Fvg vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia 0-3 (22-25; 23-25; 20-25)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Wash4green Pinerolo 3-0 (25-20; 25-18; 25-23)

Bergamo vs Honda Olivero Cuneo 3-0 (25-20; 25-18; 25-23)

Smi Roma Volley vs Eurotek Uyba Busto Arsizio 0-3 (17-25; 20-25; 23-25)

Savino Del Bene Scandicci vs Numia Vero Volley Milano 3-2 (20-25; 25-21; 22-25; 25-20; 15-12)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 39 punti (13 partite giocate), Scandicci 29 (12), Milano 28 (13), Novara 25 (12), Busto Arsizio 24 (12), Chieri 23 (13), Bergamo 18 (12), Vallefoglia 15 (12), Pinerolo 12 (12), Perugia 11 (13), Firenze 9 (11), Talmassons 8 (12), Roma 7 (12), Cuneo 7 (11).