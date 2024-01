Volley femminile, Chieri-Milano promette spettacolo nella 17° giornata di A1! Tutto esaurito a Roma per la sfida con Conegliano

Giornata molto interessante, la 17ma del torneo di A1 femminile di volley con diverse partite che potrebbero regalare spettacolo ed emozioni e soprattutto distribuire punti pesanti in classifica. Non sarà uno scontro diretto per il vertice della classifica ma è pur sempre una sfida di alto rango tra la quinta e la seconda forza del campionato: di fronte domenica alle 19.30 la Reale Mutua Fenera Chieri che ha conquistato sul campo del Chemnik Police l’accesso ai quarti di Cev Cup non più tardi di giovedì e l’Allianz Milano che ha messo il sigillo sul primo posto del girone in Champions martedì sera perdendo in modo più che onorevole al tie break contro le campionesse d’Europa del Vakifbank Istanbul, tre giorni dopo aver espugnato il campo di Scandicci e aver messo per ora al sicuro la seconda piazza in classifica: Egonu contro Grobelna è una delle sfide più interessanti del match.

C’è fermento a Roma per l’arrivo in un Palasport rinnovato della capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano che, dopo aver concluso imbattuta il girone di Champions, va a caccia della vittoria stagionale numero 24 andando a far visita alla formazione capitolina che non gioca più sul fattore sorpresa come in qualche sfida dell’andata ma può contare su una solidità di base che l’ha tenuta lontana dalla zona retrocessione finora anche se dalla scorsa settimana le romane non sono più in zona play-off. Si gioca domenica alle 17.00.

Sempre domenica alle 17.00 è in programma un’altra sfida che può regalare emozioni, tra la Igor Gorgonzola Novara quarta in classifica ed il Busto Arsizio che arriva dalla bella vittoria con Roma ed è a 4 lunghezze dall’ottavo posto. La terza forza del campionato, invece, la Savino del Bene Scandicci, dopo il bell’exploit contro il Fenerbahce in Coppa è chiamata ad un pronto riscatto in campionato nella sfida che affronterà domenica alle 21.00 sul campo del Trasportipesanti Casalmaggiore che sette giorni fa è riuscita a sbloccarsi battendo l’Itas Trentino al tie break.

Anticipo ricco di pathos quello in programma domani, sabato 20 gennaio alle 20.30, a Pesaro tra la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e la Wash4Green Pinerolo, due formazioni che al momento occupano rispettivamente la sesta e l’ottava posizione in classifica e dunque chi vincerà riceverà una spinta importante nella rincorsa ad un posto nei play-off.

Domenica alle 17.00 si gioca anche una sorta di spareggio salvezza anticipato tra l’Honda Olivero San Bernardo Cuneo, attualmente quart’ultima con 13 punti e il Bergamo, terz’ultimo con 12 punti all’attivo. Chi vince respira sicuramente aria migliore. Completa il quadro sempre domenica alle 17.00 la sfida tra Il Bisonte Firenze, settimo in classifica, e il fanalino di coda Itas Trentino che in settimana ha salutato Chiara Mason.

Foto Ipa