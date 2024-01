Volley femminile, Casalmaggiore espugna Trento con una rimonta stellare. Perinelli dominante

Trento e Casalmaggiore hanno dato vita a un rovente anticipo della 16ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Lo scontro diretto tra le ultime due della classe erano cruciale in ottica salvezza: prima di questa partite le dolomitiche erano ultime con soltanto 3 punti all’attivo, le lombarde penultime con 9 punti e un incontro disputato in meno. Ricordiamo che le ultime due forze del torneo retrocederanno in Serie A2.

Casalmaggiore ha vinto per 3-2 (26-28; 24-26; 25-18; 25-19; 17-15). Le padrone di casa hanno vinto di forza i due parziali d’apertura: nel primo hanno annullato due set point (sul 23-24 e 25-26), nel secondo hanno rimontato addirittura da 4-13. Le ospiti si sono prontamente riscattate dominando la terza e la quarta frazione, trascinando così l’incontro al tie-break. Trento è riuscita a risalire da 1-4, ha pareggiato a quota 6, ha allungato sul 12-9, ma Casalmaggiore ha nuovamente ribaltato la situazione (13-13) e al terzo match point utile ha chiuso i conti.

Prestazione sopra le righe da parte di Elena Perinelli (26 punti) e Simone Lee (21), in doppia cifra anche Malwina Smarzek (15 punti) e Juliet Lohuis (15). Alle padrone di casa non sono bastate Madeleine Gates (16), Yana Shcherban (14) e Carly Dehoog (12). Casalmaggiore ha così agganciato Bergamo al terzultimo posto a quota 11 punti (a parità di partite giocate), mentre Trento resta ultima a quota 4 punti e ora la salvezza sembra allontanarsi seriamente per le ragazze di coach Davide Mazzanti.

