Volley femminile, Busto Arsizio batte Roma nell’ultima sfida della 15ma di A1 e torna a inseguire i playoff

Una vittoria che profuma di rincorsa ai playoff per Busto Arsizio che liquida con un secco 3-0 tra le mura amiche Roma e fa un passo avanti in classifica che permette alle lombarde di allontanarsi dalla zona calda e di mettere nel mirino l’ottavo posto, che era l’obiettivo dichiarato di Busto ad inizio stagione.

Primo set ad elastico con Busto Arsizio che prova per tre volte ad andare in fuga ma Roma non ci sta. Prima sul 12-9 con Carletti ma le capitoline pareggiano a quota 13, poi sul 17-14 con Lualdi ma Roma è lì e raggiunge le rivali a quota 17 e di nuovo sul 22-20 con Frosini ma Melli pareggia di nuovo a 22. Nel finale, però, prima Frosini e poi due volte Bracchi mettono a terra i palloni del 25-23 che regala il set d’apertura alle padrone di casa.

Le lombarde si sciolgono e partono fortissimo nel secondo parziale portandosi sul 13-6. Roma fatica a reagire e Busto non si ferma riuscendo ad avere la meglio con il punteggio di 25-16. Nel terzo set di nuovo partenza a razzo delle padrone di casa che volano sull’8-2 ma la partita non è finita. Busto mantiene le distanze fino al 18-13, poi sbanda pericolosamente, permettendo a Roma di rientrare in gioco. L’errore di Bracchi permette a Roma di portarsi sul 20-18, poi è ancora Melli a salire in cattedra e a firmare il punto del 22-22. Il muro di Sartori l’errore di Melli in ricezione permettono alle lombarde di riportarsi sul 24-22 e ci pensa Piva a regalare a Busto il prezioso successo (25-23).

Per Busto Arsizio sono 15 i punti messi a segno da Bracchi, top scorer della squadra lombarda, mentre 13 sono i punti della centrale Giuditta Lualdi e 11 sono i punti di Sartori. In casa Roma 17 punti a testa di Bici e Melli non sono bastati ad evitare la sconfitta con il massimo scarto.

Photo LiveMedia/Valerio Origo

