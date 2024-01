Volley, Conegliano soppianta il Resovia: Haak e Plummer leader in Champions League, quarti in tasca

Conegliano ha sconfitto il PGE Rysice Resovia per 3-1 (25-16; 23-25; 25-16; 25-11) e ha chiuso da imbattuta la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile. Le Campionesse d’Italia si sono imposte in maniera autoritaria di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, incappando soltanto in una disattenzione nel secondo set contro le rognose polacche e poi riprendendo agevolmente il comando delle operazioni.

Le Pantere hanno così infilato la sesta vittoria consecutiva nella massima competizione europea, certificando il primo posto nella Pool A (davanti allo Stoccarda, 3 vittorie e 9 punti) che aveva già matematicamente conquistato settimana scorsa. Le ragazze di coach Daniele Santarelli avevano già in tasca la qualificazione ai quarti di finale e l’affermazione odierna aiuterà ad avere una miglior testa di serie nella definizione del tabellone della fase a eliminazione diretta.

A mettersi maggiormente in luce sono stata l’opposto Isabelle Haak (18 punti, 64% in attacco) e la schiacciatrice Kathryn Plummer (21 punti, 65% in fase offensiva, 3 ace), affiancata di banda da Alessia Gennari (10 punti, 3 ace). La regista Joanna Wolosz ha ben sfruttato anche la centrale Robin de Kruijf (13 punti, 5 muri), supportata in reparto da Federica Squarcini (7). Il libero Monica De Gennaro ha chiuso con il 100% di ricezione positiva. Al Resovia di coach Stéphane Antiga non sono bastate Gabriela Orvosova (12), Katarzyna Wenerska (9) e Ann Kalandadze (8).

Foto: IPA Agency

