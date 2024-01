VIDEO Luna Rossa, come si fanno le vele per la America’s Cup? “Nulla che crei resistenza al vento”

Luna Rossa guarda con ottimismo alla America’s Cup, che andrà in scena nelle acque di Barcellona da agosto a ottobre. Il sodalizio italiano punta ad avere la meglio nel torneo degli sfidanti (contro Ineos Britannia, Alinghi, American Magic, Orient Express) per poi fronteggiare Team New Zealand nel match race che metterà in palio la Vecchia Brocca.

Il Team Prada Pirelli è ritorno nelle acque di Cagliari per allenarsi con il prototipo LEQ12: i dati raccolti servono per costruire l’AC74 con cui si parteciperà alla Coppa America. Le vele hanno un’importanza determinante in questo sport. “Non deve esserci nulla nella vela che possa creare resistenza al vento“.

I velai Michele Bella e Maximiliano Valli hanno mostrato alcuni dettagli sulla produzione e manutenzione delle vele del LEQ12 in un video diffuso tramite i canali ufficiali di Luna Rossa.

VIDEO LE VELE DI LUNA ROSSA

Foto: America’s Cup

Leggi tutte le notizie di Vela su OA Sport...