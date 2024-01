VIDEO Jasmine Paolini-Blinkova 2-0, sintesi Australian Open: primo ottavo di finale in uno Slam per l’italiana!

Il sogno di Jasmine Paolini prosegue a Melbourne. La toscana ha sconfitto la russa Anna Blinkova (n.57 del ranking) con il punteggio di 7-6 (1) 6-4 e ha ottenuto per la prima volta in carriera la qualificazione in un ottavo di finale di uno Slam. Una grande soddisfazione per la nostra portacolori e per Renzo Furlan che la allena con tanta attenzione.

Una partita non semplice contro Blinkova, reduce dall’incredibile successo contro la kazaka Elena Rybakina. Paolini ha fatto valere le sue qualità di giocatrice solida da fondo e in grado con i vincenti lungolinea di ribaltare l’inerzia dello scambio. Un piano tattico eseguito molto bene da Jasmine, migliore della rivale nell’interpretazione dei punti più importanti della sfida.

Sul cammino della tennista tricolore ci sarà un’altra russa, ovvero Anna Kalinskaya (n.75 del ranking), che a sorpresa ha battuto l’americana Sloane Stephens (n.44 WTA) per 6-7 (8) 6-1 6-4. La giocatrice azzurra vorrà confermare il suo livello di gioco e provare a fare anche meglio, avendo una bella opportunità nella sua zona di tabellone.

Di seguito gli highlights della sfida:

VIDEO JASMINE PAOLINI-BLINKOVA 2-0 AUSTRALIAN OPEN 2024

Foto: LaPresse