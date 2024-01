VIDEO Cobolli-Kotov 3-1, Australian Open: la sintesi della vittoria del romano al secondo turno

Flavio Cobolli colleziona la quinta vittoria consecutiva a Melbourne, batte anche Pavel Kotov e raggiunge il terzo turno agli Australian Open 2024. Il tennista azzurro proveniente dalle qualificazioni se la vedrà ai sedicesimi da sfavorito con il padrone di casa australiano Alex De Minaur, numero 10 del ranking mondiale, ma vada come vada la sua avventura down under è già trionfale.

Il giocatore romano, dopo aver superato il tabellone cadetto con tre successi di seguito in due set, si è infatti tolto la soddisfazione di battere al debutto in main draw il forte cileno n.18 ATP Nicolas Jarry 7-5 al quinto prima di regolare anche un avversario insidioso ed in crescita come il russo Kotov con il punteggio finale di 7-5 6-3 5-7 6-2.

Un percorso davvero notevole, che proietta improvvisamente il ventunenne italiano tra i primi 80 al mondo e quindi con ottime chance di entrare direttamente nei tabelloni principali dei prossimi Major senza dover passare dalle qualificazioni. Sognare però non costa nulla e Cobolli proverà a prolungare il più possibile la sua permanenza in Australia.

Di seguito il video con gli highlights del secondo turno tra Flavio Cobolli e Pavel Kotov agli Australian Open 2024:

HIGHLIGHTS COBOLLI-KOTOV AUSTRALIAN OPEN 2024

Foto: Lapresse

