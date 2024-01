Vela, Mondiali iQFoil 2024: Nicolò Renna in grande spolvero dopo le prime quattro prove, avvio a rilento per le azzurre

Dopo una prima giornata priva di azione causa assenza di vento, sono cominciati ufficialmente quest’oggi a Lanzarote (Spagna) i Campionati Mondiali 2024 di iQFoil. La rassegna iridata della nuova tavola olimpica, in programma fino a sabato 3 febbraio, assegna un pass non nominale a cinque cerchi per genere ai Paesi non ancora qualificati per i Giochi di Parigi 2024 (l’Italia aveva già centrato l’obiettivo sia al maschile che al femminile).

Tutti i velisti impegnati alle Canarie, suddivisi in varie batterie, hanno completato oggi almeno quattro prove (le ragazze cinque) con il format Slalom in condizioni di vento medio-leggero in aumento nel pomeriggio (fino a 12 nodi). Buone notizie in casa Italia soprattutto tra gli uomini, con un ottimo Nicolò Renna subito in palla e virtualmente 4° in classifica generale (ma in scia al terzetto di testa) a quota 5 punti netti con a referto due primi ed un secondo posto nella sua heat, scartando però per il momento un pericoloso 17° posto in prospettiva.

Scarto pesante ma buon avvio di Mondiale tutto sommato anche per Luca Di Tomassi, 21° assoluto con 21 punti grazie ad una vittoria e ad altri due piazzamenti solidi nella sua batteria, mentre dovranno rimontare da più lontano i vari Manolo Modena 42°, Federico Alan Pilloni 46° e Leonardo Tomasini 47°, con l’obiettivo primario di accedere al gruppo Gold (riservato ai primi 59) in vista delle Final Series che scatteranno giovedì 1° febbraio.

Situazione più complicata ma ancora non compromessa in ottica qualificazione alle Medal Series per la selezione tricolore femminile dopo i primi cinque Slalom della manifestazione. La campionessa mondiale del 2022 Marta Maggetti è virtualmente 27ma con 50 punti netti senza trovare grandi acuti nella sua heat, precedendo di un’incollatura in classifica generale la giovane emergente Sofia Renna (28ma con un successo parziale nella terza regata della sua batteria). Più distanti le altre nostre portacolori: Giorgia Speciale 37ma, Linda Oprandi 49ma e Carola Colasanto 58ma.

