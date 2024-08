Vela, Marta Maggetti non è una sorpresa. Già campionessa del mondo, l’oro di Parigi cancella la beffa di Tokyo

24 anni dopo la memorabile vittoria di Alessandra Sensini a Sydney, Marta Maggetti firma l’impresa della carriera nelle acque di Marsiglia e riporta il windsurf italiano sul gradino più alto del podio olimpico. La cagliaritana non era sicuramente la favorita della vigilia per la medaglia d’oro, ma si presentava comunque ai Giochi di Parigi 2024 con ambizioni importanti dopo un triennio in cui si è subito dimostrata competitiva con la nuova tavola volante nella classe iQFoil.

La 28enne sarda aveva già partecipato alle Olimpiadi di Tokyo, ottenendo un buon quarto posto nell’RS:X senza troppi rimpianti (le prime tre erano molto lontane) e confermando il suo status di grande piazzata a livello senior dopo aver collezionato una lunga serie di risultati a ridosso del podio tra Europei e Mondiali. Un trend che si è interrotto definitivamente con il passaggio all’iQFoil (nuova classe olimpica del windsurf), metabolizzato in tempi celeri a differenza di altre big internazionali della vecchia tavola priva del foil.

Maggetti ha trovato il grande exploit nei Campionati Mondiali di Brest 2022, vincendo la finale iridata davanti alle israeliane Daniela Peleg e Maya Morris grazie ad una lettura perfetta delle condizioni e del campo di regata. Un copione simile a quello di oggi, sempre in Francia ma in un’altra location (la soleggiata Marsiglia) e con avversarie diverse.

In questo caso la velista azzurra, proveniente dalla semifinale, doveva fare i conti con la dominatrice britannica Emma Wilson (ammessa direttamente all’ultimo atto, dopo il primo posto nell’Opening Series) e con l’israeliana Sharon Kantor. La cagliaritana classe 1996 ha fatto la differenza con una perfetta mossa strategica, virando prima delle rivali e battezzando la layline con un tempismo eccezionale che le ha consentito di effettuare il doppio sorpasso decisivo alla seconda boa di bolina.