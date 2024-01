Vela, Mondiali ILCA 7 2024: Chiavarini resta escluso dalla Medal Race, tre velisti ancora in lizza per l’iride

Sfuma definitivamente l’obiettivo Medal Race per la squadra azzurra al termine della quinta giornata dei Campionati Mondiali 2024 del singolo maschile ILCA 7, in corso di svolgimento ad Adelaide (Australia) fino a mercoledì 31 gennaio e valevole come evento di qualificazione olimpica. La rassegna iridata assegna infatti 7 quote non nominali ai Paesi non ancora qualificati per i Giochi di Parigi 2024 (mentre l’Italia aveva già ottenuto il pass l’anno scorso).

Lorenzo Brando Chiavarini, unico velista nostrano impegnato in Gold Fleet, non è riuscito a completare la sua rimonta archiviando quest’oggi uno score negativo di 38-31 nelle due regate disputate e scivolando dal 26° al 27° posto nella generale. Domani potrà provare a migliorare la sua posizione e avvicinare magari la top20 nell’ultima prova prevista per chi è rimasto fuori dalla Medal Race.

Una Medal Race che si preannuncia infuocata per stabilire l’ordine del podio iridato, anche se il padrone di casa australiano Matt Wearn potrà gestire un buon vantaggio di 8 punti sul norvegese Hermann Tomasgaard e 9 sul britannico Michael Beckett. Ormai fuori dai giochi per le medaglie tutti gli altri, con il quarto classificato (il tedesco Philipp Buhl) che paga 20 punti dal terzo posto.

Foto: Pagina FB FIV