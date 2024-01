Vela, l’Italia seleziona i primi due equipaggi olimpici: Germani-Bertuzzi e Benini Floriani volano a Parigi 2024

La Federazione Italiana Vela ha annunciato i primi due equipaggi selezionati per prendere parte ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. A Marsiglia (sede delle regate olimpiche) la Nazionale azzurra sarà rappresentata da Chiara Benini Floriani nel singolo femminile ILCA 6 (ex Laser Radial) e dalla coppia formata da Jana Germani e Giorgia Bertuzzi nei 49erFX.

Così il direttore tecnico Michele Marchesini dopo la decisione approvata dall’ultimo Consiglio Federale: “Inizia a comporsi il mosaico della squadra olimpica per Parigi 2024. Passi importanti verso l’obiettivo e per la carriera di queste tre atlete. Con loro mi voglio congratulare per l’impegno, la continuità e la crescita con cui sono arrivate a guadagnarsi la maglia azzurra con i cinque cerchi ed entrare nell’elite dello sport mondiale“.

Grande soddisfazione ovviamente per la 22enne gardesana Benini Floriani, terza al Test Event olimpico di Marsiglia nel 2023: “Partecipare alle Olimpiadi è il mio sogno da quando sono bambina e avere questa possibilità a 22 anni mi rende molto orgogliosa. Ad oggi però l’obiettivo di partecipare si è trasformato in quello di giocarmi le posizioni al vertice della classifica“.

Traguardo importante anche per Germani-Bertuzzi, protagoniste di un triennio davvero notevole in cui hanno conquistato due medaglie europee assolute e altri podi prestigiosi a livello internazionale. Così Jana Germani: “Partecipare alle Olimpiadi è sempre stato il mio sogno fin da quando ero bambina sull’Optimist. Pensare che dopo tanti anni il sogno diventa realtà è indescrivibile; sembravano così lontane invece eccoci! Ora, come sempre, massima dedizione per far valere ogni singolo allenamento, sacrificio e impegno“.

Giorgia Bertuzzi: “Sono stati quattro lunghi anni pieni di emozioni e di sconfitte, ma finalmente possiamo comunicare la nostra gioia per questo traguardo. Quando da piccola mi chiedevano quale fosse il mio sogno rispondevo: partecipare ai Giochi Olimpici! Ora sono cresciuta e il mio obiettivo non è più quello di partecipare ma quello di tornare da Parigi con una medaglia. Mancano ancora poco meno di 200 giorni a Marsiglia e questi saranno gli allenamenti più duri dove bisognerà dare il massimo per raggiungere l’obiettivo“.

Foto: Pagina FB FIV