Vela, l'Italia ha qualificato 8 barche su 10 alle Olimpiadi di Parigi 2024. E potrebbe non essere finita...

Il 2023 della vela italiana si è concluso di fatto ieri a Vilamoura con il triplice Europeo delle classi acrobatiche, quindi è giunto il momento di tracciare un bilancio stagionale soprattutto in chiave qualificazione olimpica ai Giochi di Parigi 2024. Il movimento azzurro ha avuto il merito di trovare una buona costanza di rendimento per tutto l’anno in diverse classi, trovando inoltre un’ottima prestazione collettiva nell’evento più importante di questo nuovo ciclo a cinque cerchi.

I Mondiali unificati di Den Haag assegnavano infatti circa il 40% delle quote complessive per le regate olimpiche di Marsiglia e l’Italia ha risposto presente, qualificando al primo colpo ben 7 classi su 10 (pass non nominali): Nacra 17 misto con Ruggero Tita/Caterina Banti, windsurf maschile con Nicolò Renna, windsurf femminile con Marta Maggetti, Formula Kite maschile con Riccardo Pianosi, Formula Kite femminile con Maggie Pescetto, singolo maschile ILCA 7 con Lorenzo Chiavarini e singolo femminile ILCA 6 con Carolina Albano.

Quasi tre mesi più tardi si è presentata una seconda chance per gli Skiff in occasione degli Europei, che mettevano in palio un solo posto a livello continentale tra i Paesi non ancora qualificati. Obiettivo raggiunto dal doppio acrobatico femminile 49erFX grazie allo splendido argento europeo di Jana Germani/Giorgia Bertuzzi, mentre gli uomini (Simone Ferrarese/Leonardo Chistè nello specifico) hanno sfiorato l’impresa tra i 49er cedendo all’equipaggio irlandese per soli tre punti.

Sono già 8 dunque le imbarcazioni tricolori qualificate per Parigi 2024, ma a questo punto sognare l’en plein è possibile. Il doppio maschile 49er si giocherà tutto il prossimo aprile a Hyeres nella Last Chance Regatta, in cui verranno distribuiti su scala globale gli ultimi tre slot olimpici, mentre nel 470 misto le opportunità saranno ancora due: il Mondiale di classe (tra febbraio e marzo) a Palma di Maiorca, che assegna una sola carta a livello continentale per l’Europa, e a seguire la Last Chance Regatta mondiale con 4 posti a disposizione.

Foto: Pagina FB FIV