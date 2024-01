Vela: Benini Floriani risale fino al 17° posto ai Mondiali ILCA 6, domani ultima giornata

Si è conclusa poco fa a Mar del Plata (Argentina) la quinta e penultima giornata dei Campionati Mondiali 2024 del singolo femminile ILCA 6, manifestazione valevole anche come evento globale di qualificazione olimpica per Parigi 2024 (in palio 7 carte non nominali tra i Paesi non ancora qualificati). Quest’oggi si sono disputate le ultime tre regate di Gold Fleet, che hanno decretato definitivamente le dieci atlete che domani parteciperanno alla Medal Race. Per le altre domani ci sarà invece una regata extra: lì le ragazze potranno provare a recuperare delle posizioni e alcune potranno anche andare a caccia dei pass olimpici (non è il caso delle italiane, poiché il Bel Paese ha già ottenuto il pass non nominale per Parigi 2024 prima di questo evento).

Partendo dal discorso azzurre, va subito sottolineato che nessuna atleta del nostro Paese è purtroppo riuscita ad accedere alla Medal Race. La migliore è stata infatti Chiara Benini Floriani, 17ma (130 punti netti) dopo lo score odierno di 2-19-17 che le ha permesso di salire di ben sette posizioni rispetto a ieri. 21ma (152) invece Silvia Zennaro, in seguito al 19-47-25 di oggi, e 37ma Carolina Albano, che oggi ha perso 11 posizioni a causa dello score di 52-44-35, mentre Matilda Talluri e Giorgia Della Valle, dopo una giornata senza acuti, hanno terminato le Gold Fleet rispettivamente in 42ma e 48ma posizione.

Ai piani alti si è già assicurata la medaglia d’oro la campionessa olimpica in carica, ossia la danese Anne-Marie Rindom, ora con 38 punti netti e irraggiungibile per tutti. Domani si lotterà dunque soltanto per le due medaglie meno pregiate, con la statunitense Charlotte Rose (59) che, visto il suo vantaggio di 11 punti nei confronti della svizzera Maud Jayet (70) e la svizzera Emma Plasschaert (70), è la grande favorita per l’argento.

Foto: Pagina FB FIV

Leggi tutte le notizie di Vela su OA Sport...