United Cup 2024, i precedenti tra Sonego e Mannarino. Azzurro in vantaggio, ma ultimo confronto favorevole al francese

Mercoledì 3 gennaio Italia e Francia si giocheranno le loro chance di qualificazione ai quarti di finale della United Cup 2024, rassegna tennistica a squadre tra nazioni. La selezione capitanata da Renzo Furlan è stata sconfitta all’esordio dalla Germania. Un 2-1 amaro per la compagine tricolore a Sydney (Australia) e l’obiettivo sarà quello di battere i transalpini per continuare il percorso.

I francesi si sono imposti contro i tedeschi (2-1) e dunque la situazione è quella di un’eventuale classifica avulsa in cui provare a vincere più match e set possibili nella sfida della Ken Rosewall Arena. Tanto dipenderà dall’incrocio tra Lorenzo Sonego e Adrian Mannarino, che darà il via alle danze alle 10.30 locali (00.3o italiane). Sonny, dopo aver ben impressionato contro Alexander Zverev, va a caccia del successo.

Non sarà una partita facile. Il tennis di Mannarino è molto particolare. Un giocatore che schiaffeggia letteralmente la palla e in grado di togliere il tempo con vincenti imprevedibili. Dovrà aggrapparsi al servizio e al dritto il piemontese, per non cadere nella ragnatela da fondo del rivale. Dal punto di vista dei precedenti, Sonego è in vantaggio 2-1, ma nell’unico incontro disputato (l’ultimo) sul hard outdoor ha perso. Di seguito i precedenti:

PRECEDENTI SONEGO-MANNARINO

2020 Primo turno US Open Mannarino b. Sonego 6-1 6-4 2-6 6-3

2019 Quarti di finale ATP250 Antalya Sonego b. Mannarino 3-6 7-6 (3) 6-3

2018 Primo turno Internazionali d’Italia Sonego b. Mannarino 2-6 7-6 (4) 6-3.

Curioso constatare che il torinese nelle sue due vittorie si sia sempre imposto in rimonta. Di sicuro, sarà una partita difficile proprio per le caratteristiche tecniche del n.22 ATP.

