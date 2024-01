United Cup 2024, Francia-Norvegia 2-1: doppio decisivo per i transalpini, è semifinale con la Polonia

La Francia è la terza semifinalista della United Cup 2024 di tennis. I transalpini riescono ad avere la meglio sulla Norvegia grazie al doppio decisivo a Sydney e raggiungono la Polonia di Iga Swiatek ed Hubert Hurkacz al penultimo atto.

Nella mattinata italiana sono Caroline Garcia e Malene Helgo ad aprire le danze: le oltre 500 posizioni di differenza facevano pensare a una partita senza storia, invece la norvegese è riuscita a tenere vivo il confronto per poco più di due ore e mezza, arrendendosi solo al tiebreak del terzo set. Garcia dunque ottiene la terza vittoria nella competizione.

Quella che doveva essere invece una sfida più equilibrata non ha avuto storia. Un’ora e venti di dominio di Casper Ruud contro Adrian Mannarino, con quest’ultimo che si becca tre break nei primi quattro turni in battuta, indirizzando nettamente una contesa chiusa in favore del norvegese con un comodo 6-1 6-4.

Diventa dunque necessario il doppio, con Garcia affiancata da Edouard Roger-Vasselin e Ruud da Ulrikke Eikeri. Uno specialista per squadra, ma alla fine sono i transalpini ad avere la meglio, in una partita in cui offrono solo due palle break in avvio per poi essere cinici nei turni al servizio poi ceduti dagli avversari.

UNITED CUP 2024, I RISULTATI DI FRANCIA-NORVEGIA

C. Garcia b. M. Helgo 6-2 6-7 7-6

C. Ruud b. A. Mannarino 6-1 6-4

E. Roger-Vasselin/C. Garcia b. C. Ruud/U. Eikeri 7-5 6-4

