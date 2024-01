Trento-Monza e Milano-Perugia/Modena, semifinali Coppa Italia volley 2024: quando si giocano, orari e dove vederle in tv

Trento-Monza e Milano-Perugia/Modena sono le semifinali della Coppa Italia 2024 di volley maschile. I dolomitici hanno regolato Verona in un quarto di finale a senso unico e così i Campioni d’Italia si sono guadagnati il diritto di fronteggiare i brianzoli, che hanno firmato un autentico colpaccio sconfiggendo Civitanova di fronte al proprio pubblico. I meneghini hanno espugnato la tana di Piacenza, eliminando i detentori del trofeo. Milano attende la vincente dell’ultimo quarto di finale tra Perugia e Modena.

La Final Four della Coppa Italia 2024 di volley maschile andrà in scena alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna) nel weekend del 27-28 gennaio. Si incomincerà sabato 27 gennaio con le semifinali: alle ore 16.00 Trento-Monza, alle ore 18.30 Milano-Perugia/Modena. L’atto conclusivo si disputerà domenica 28 gennaio alle ore 15.45.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il tabellone della Final Four della Coppa Italia 2024 di volley maschile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali della Rai; in diretta streaming su Rai Play e Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

TABELLONE COPPA ITALIA VOLLEY

Trento vs Monza

Perugia/Modena vs Milano

CALENDARIO FINAL FOUR COPPA ITALIA VOLLEY

Sabato 27 gennaio

Ore 16.00 Itas Trentino vs Mint Vero Volley Monza

Ore 18.30 Perugia/Modena vs Allianz Milano

Domenica 28 gennaio

Ore 15.45 Finale Coppa Italia volley 2024

PROGRAMMA SEMIFINALI COPPA ITALIA VOLLEY: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

