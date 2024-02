Volley femminile, Conegliano vince la Coppa Italia. Milano ko al tie-break, non bastano i 35 punti di Egonu

Conegliano ha vinto la Coppa Italia 2024 di volley femminile, sconfiggendo Milano per 3-2 (25-21; 22-25; 25-19; 19-25; 15-11) nella finale andata in scena al PalaTrieste. Le Pantere si sono imposte al termine di una partita ad altalena, dopo essere state in vantaggio per 1-0 e 2-1 e aver sempre subito la rimonta della compagine meneghina.

Le Campionesse d’Italia hanno conquistato il trofeo per la quinta volta consecutiva, la sesta nella storia per la corazzata veneta (2017, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024). Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno avuto ancora la meglio in quella che è diventata un’autentica classica della pallavolo tricolore, sconfiggendo il Vero Volley come nelle ultime finali di Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e anche nei gli ultimi due precedenti di Serie A1. Le rosablu mancano l’appuntamento con il primo sigillo della storia, dopo aver sognato il colpaccio in un tie-break equilibrato fino al 6-6.

Paola Egonu ha messo a segno 35 punti (4 muri) e ha dominato il duello con l’altra opposto Isabelle Haak (23 punti), ma non è bastato per trascinare Milano verso il trionfo. Tra le Pantere hanno brillato anche le centrali Sarah Fahr (9 punti, 3 muri) e Marina Lubian (11), la regista Joanna Wolosz ha mandato in doppia cifra anche Kelsey Robinson (14) e Kathryn Plummer (13), bene il libero Monica De Gennaro. Tra le fila di Milano, invece, guidata dalla palleggiatrice Alessia Orro, sono andate in doppia cifra il martello Myriam Sylla (10 punti) e la centrale Dana Rettke (12 punti) affiancata in reparto da Raphaela Folie (7, 4 muri).