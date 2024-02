Conegliano-Milano, Finale Coppa Italia volley femminile 2024: programma, orario, tv, streaming

Domenica 18 febbraio (ore 14.15) si giocherà Conegliano-Milano, Finale della Coppa Italia 2024 di volley femminile. Si preannuncia un confronto molto atteso e vibrante al PalaTrieste, dove le Pantere partiranno con i favori del pronostico in quella che è diventata la nuova classica della pallavolo tricolore. La corazzata veneta ha infatti sconfitto la compagine meneghina nelle finali di scudetto e Coppa Italia nella passata stagione, nell’atto conclusivo di Supercoppa Italiana e nei due match di campionato in questa annata agonistica.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli andranno a caccia del quinto trofeo consecutivo, il sesto della storia in questa manifestazione (sono all’ottava finale di fila). Il sestetto di coach Marco Gaspari proverà a riscattare i tanti ko rimediati recentemente contro l’Imoco e cercherà di mettere le mani sul titolo per la prima volta nella storia.

Grande attesa per il confronto tra gli opposti Isabelle Haak e Paola Egonu, tra le palleggiatrici Joanna Wolosz e Alessia Orro, tra i martelli Kelsey Robinson e Myriam Sylla, tra le centrali Sarah Fahr e Raphaela Folie, tra i liberi Monica De Gennaro e Brenda Castillo. Si fronteggiano la prima e la seconda forza della Serie A1.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Milano, Finale della Coppa Italia 2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play e Volleyball World Tv, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALE COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE

Domenica 18 febbraio

Ore 14.15 Finale Coppa Italia volley femminile: Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Allianz Vero Volley Milano – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA CONEGLIANO-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streeaming: Rai Play, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.