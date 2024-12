Salto con gli sci, la Germania vince il Super Team a Titisee-Neustadt

La Germania ha vinto la gara a squadre in formato Super Team andata in scena a Titisee-Neustadt (Germania), dove si è aperto il fine settimana riservato alla Coppa del Mondo di salto con gli sci. Andreas Wellinger e Pius Pashke hanno giganteggiato sul trampolino di casa, imponendosi con il punteggio di 873,3 punti: Wellinger ha timbrato 143,6 nel primo round, 140,9 nel secondo e 143,5 nel finale; Paschke ha nell’ordine siglato 149,9, 147 e 148,4.

Sul secondo gradino del podio sono saliti gli austriaci Daniel Tschofenig e Jan Hoerl (850), mentre i norvegesi Halvor Egner Granerud e Kristoffer Eriksen Sundal hanno concluso al terzo posto (829,2) precedendo gli svizzeri Killian Peier e Gregor Deschwanden (807,6). I giapponesi Ryoyu Kobayashi e Ren Nikaido hanno terminato in quinta posizione (749,7) davanti ai polacchi Aleksander Zniszczol e Pawel Wasek (791,5).

Non c’erano italiani in gara in questa gara in terra tedesca, domani si proseguirà con la gara individuale (trampolino HS142): qualificazioni alle ore 14.30 e finale alle ore 16.00, poi si replicherà anche domenica 15 dicembre con gli stessi orari.