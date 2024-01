Tour Down Under 2024: Stephen Williams si prende tappa e classifica generale a Mount Lofty. Ottavo Scaroni

Era stato attivissimo in praticamente tutte le tappe, a dimostrazione di una condizione stellare nonostante il periodo dell’anno. Il capolavoro arriva però nell’ultima frazione del Tour Down Under: sull’arrivo di Mount Lofty Stephen Williams si prende il successo parziale e conquista anche la classifica generale.

Colpo doppio per il britannico della Israel – Premier Tech che è stato bravissimo a precedere in uno sprint ristretto l’ecuadoriano Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers). Williams vestiva già la maglia di leader dopo l’arrivo di Willunga Hill di ieri e oggi con gli abbuoni è riuscito a chiudere la pratica proprio davanti al portacolori della Ineos.

Da sottolineare però c’è la performance spettacolare anche oggi di Isaac del Toro: il messicano classe 2003 ha dimostrato ancora una volta tutta la sua classe provando ad attaccare Williams e giocandosela fino in fondo con i rivali, chiudendo terzo sia nella tappa che nella classifica finale.

In casa Italia oggi buona ottava piazza per Christian Scaroni (Astana Qazaqstan Team), quindicesimo invece Luca Vergallito (Alpecin – Deceuninck).

Foto: By Martino Photos – Israel-Premier Tech, 2023 Paris-Nice, CC BY-SA 2.0, Link